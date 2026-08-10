Названы причины, заставляющие человека лгать даже без необходимости

Патологическая ложь может быть способом защиты. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Привычка постоянно говорить неправду не всегда связана с желанием обмануть окружающих. Врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук рассказал, что может стоять за патологической ложью. Об этом пишет RT.

«Это, например, страх отвержения и стыд... Человек уверен: «Если я буду настоящим, меня не полюбят». Формируется это в детстве, где ребенка критиковали, стыдили или наказывали за проявление чувств и ошибки», – пояснил Кульгавчук.

По словам специалиста, причиной также может стать прошлый опыт, когда за правду человек сталкивался с унижением, насилием или другими тяжелыми последствиями. В такой ситуации психика может воспринимать ложь как способ защититься.

Иногда желание приукрашивать действительность связано и с потребностью контролировать впечатление окружающих или получать яркие эмоции от выдуманных историй. Психотерапевт отметил, что ситуативная ложь отличается от патологической тем, что человек понимает ее цель и обычно испытывает неловкость или чувство вины.

Ранее клинический психолог Лидия Иншина рассказала, что распознать ложь по одному выражению лица или жесту практически невозможно. По ее словам, для более точной оценки нужно учитывать мимику, речь и поведение человека в целом.