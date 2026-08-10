Мэр Вильнюса Бянкунскас попросил спецслужбы оценить угрозу от Моргенштерна* Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Мэр Вильнюса Валдас Бянкунскас призвал Департамент государственной безопасности Литвы и полицию оценить угрозу от концерта рэпера Алишера Моргенштерна*, который должен состояться 31 октября. По мнению главы города, этого концерта в Вильнюсе быть не должно.

В ноябре 2025 года рэперу запретили въезд в Литву из-за подозрений в угрозе безопасности, но в апреле суд отменил запрет из-за нарушений. Мэр назвал мероприятие "абсурдным и насмешкой над государством".

"Чтобы закрыть этот вопрос, я обратился в Департамент государственной безопасности и полицию с просьбой оценить возможные риски для национальной безопасности нашего государства и общественного порядка, а в МИД и МВД – с тем, чтобы, располагая оценками тех ведомств, запретить рэперу въезд в Литву", - высказался Бянкунскас в соцсетях.

Ранее KP.RU сообщил, что после принятия иудаизма Моргенштерн* отказался от алкоголя, свинины и хумуса. Также он согласился летать в эконом-классе и ездить в обычных поездах, выбирая стандартные номера вместо роскошных гостиниц.

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