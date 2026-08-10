Путину предложили дать ветеранам СВО с инвалидностью допуск к правам С и D Фото: REUTERS.

Президенту России Владимиру Путину предложили дать ветеранам специальной военной операции с инвалидностью допуск к получению прав категории С и D. Об этом высказался глава комиссии «Эффективная транспортная система» Госсовета РФ Алексей Цыденов.

«Наши ветераны с определенными поражениями могут работать - на автобусах, пожалуйста, спокойно. Причем допуск на категорию B есть у них, а на категории C, D нет», - обратился Цыденов к президенту.

Политик отметил, что это позволит не только повысить успешную социальную адаптацию ветеранов СВО, но и снизить кадровый дефицит в сфере общественного транспорта.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин указал на достаточное количество проблем, которые сохраняются в сфере общественного транспорта. Президент также отметил, что только обновления автопарка общественного транспорта недостаточно для качественного обслуживания.