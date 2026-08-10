Мелодия будильника может стать микрокатастрофой: каких звуков стоит избегать Фото: Burlingham / Shutterstock / NTB scanpix

Резкие и громкие сигналы будильника могут нанести серьезный удар по психике человека с самого утра. По словам врача-сомнолога Софии Черкасовой, такое пробуждение больше похоже на микрокатастрофу, чем на плавный переход к бодрствованию. Об этом она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

Медик пояснила, что качество и продолжительность ночного отдыха играют гораздо более важную роль, чем сам звук. Если человек систематически не высыпается, то даже самый приятный и тихий сигнал не сможет сделать утро легким. По ее мнению, влияние мелодии несопоставимо с тем, сколько спал человек.

Тем не менее, исследования подтверждают, что характер звука способен влиять на самочувствие после пробуждения. Врач предупреждает, что сирены, резкие высокочастотные звуки и тревожные ноты чаще всего провоцируют негативные эмоции. Такие сигналы создают ощущение стресса буквально за секунды до того, как человек открывает глаза.

Вместо плавного пробуждения нервная система получает шоковое воздействие. Сердце начинает биться чаще, хотя человек еще не до конца понимает, где находится и что происходит вокруг. Подобный подъем способен запустить целую цепочку тревожных реакций в организме.

При этом ученые обратили внимание на связь между сном и здоровьем костей. Биохимик Энни Кертис и молекулярный биолог Кансу Горгун рассказали, что полноценный ночной отдых критически важен для поддержания здоровья суставов и костной ткани. Их слова приводит 360.ru.