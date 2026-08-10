В России предупредили Молдавию Фото: REUTERS.

Замглавы МИД Михаил Галузин отметил, что Кишинев начал провокации против сотрудников посольства РФ после прихода к власти прозападных антироссийских сил. Он предупредил Молдавию, что ответ РФ будет на все враждебные провокации.

«Разумеется, с учетом принципа взаимности все эти враждебные действия получали и впредь будут получать адекватные ответы», — резюмировал российский дипломат в разговоре с прессой.

Он напомнил, что Кишинев начал провокации против российских дипломатов после прихода к власти прозападных сил в 2020-2021 годах. Власти Молдовы начинали с увеличения квоты на численность посольства, высылая дипломатов и отказывая в аккредитации.

Ранее KP.RU сообщил, что еще в мае 2026 года посольство России говорило о возможной провокации со стороны Кишинева. Отмечается, что Молдавия могла инсценировать падение дрона на своей территории, чтобы добиться эскалации конфликта.