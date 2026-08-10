37 лет жили в четырёх километрах: как встретились женщины, прожившие жизни друг друга из-за ошибки в роддоме

Перепутанные в роддоме женщины встретились спустя 37 лет, они жили по-соседству Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

В Китае произошла поразительная, по-своему несправедливая, но интересная история - две женщины, которых перепутали в роддоме 37 лет назад, всю жизнь жили в четырёх километрах друг от друга, не подозревая об ошибке врачей. Они прожили жизни друг друга, и впервые встретились только когда ошибка вскрылась. Об этом сообщает South China Morning Post.

Девочки, Хуан и Ли, родились с разницей в 55 минут в октябре 1989 года в городской больнице Цинъюань провинции Гуандун. В те годы в родильном отделении вместо специальных браслетов на новорожденных использовали именные бирки, прикрепленные к пеленкам. Во время медицинских процедур и повторного пеленания бирки девочек случайно поменялись местами.

Хуан отправилась жить в обеспеченную семью госслужащих, но впоследствии приёмный отец развелся с матерью, узнав, что она не его биологическая дочь. В 2022 году Хуан сдала ДНК-тест и узнала, что не является дочерью ни одного из родителей.

Ли же выросла в бедности после того, как ее приёмный отец потерял сбережения в финансовой пирамиде. Она работала гидом, администратором в отеле и продавцом.

В 2025 году Хуан с помощью полиции нашла биологическую семью и познакомилась с Ли. Они обе решили поддерживать связь с приёмными семьями и подали иск на больницу на 2,6 млн юаней за подмену детей.

Ранее KP.RU сообщил, что похожая история произошла с двумя мальчиками в Лесозаводске - они тоже были перепутаны в роддоме.