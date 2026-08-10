Астигматизм влияет не только на глаза: какие болячки он тянет за собой Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Врач-офтальмолог Виктория Соколова предупредила, что одной из причин частых головных болей может стать астигматизм. Из-за этого нарушения глаз постоянно перенапрягается в попытках сфокусироваться на предметах, что создает серьезную нагрузку на весь организм. Этим медик поделилась в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист пояснила, что близорукость, дальнозоркость и астигматизм оказывают комплексное негативное влияние на самочувствие. По ее словам, искаженное восприятие картинки заставляет глаза работать на пределе возможностей, что неизбежно ведет к усталости и снижению внимания. Также доктор обратила внимание на то, что при сильной близорукости повышается угроза отслойки сетчатки, что может обернуться полной потерей зрения.

При этом доктор Александр Врублевский рассказал, что активная солнечная радиация может представлять опасность для младенцев, пожилых людей и лиц с ожирением, так как она способна вызывать нарушения терморегуляции. Специалист указал, что этом может грозить человеку головной болью и тошнотой, пишет «Царьград».