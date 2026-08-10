Дети обратились за медпомощью из лагеря на Урале: что случилось Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Восемь детей из оздоровительного лагеря в Свердловской области обратились за медицинской помощью. Об этом стало известно из заявления пресс-службы прокуратуры региона.

Отмечается, что все дети обратились за медпомощью, описывая схожие симптомы. У каждого наблюдается тошнота и недомогание.

«Об ухудшении состояния здоровья, в том числе о рвоте и недомогании, сообщили не менее восьми детей. Точное количество заболевших будет установлено позднее», — говорится в сообщении от ведомства.

Начата проверка по обращению детей из лагеря в Привокзальном Верхотурского района за медицинской помощью. Прокуратура даст правовую оценку соблюдению требованиям законодательства руководством лагеря.

Ранее KP.RU сообщил, что несколько детей пожаловались на плохое самочувствие и сыпь. Симптомы появились после пребывания в новосибирском лагере.