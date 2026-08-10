Секрет желтизны раскрыт: стоматолог рассказала, что красит эмаль и можно ли вернуть белый цвет зубам Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Стоматолог Кристина Песчанская объяснила, почему даже при тщательном уходе зубы со временем теряют белизну. По ее словам, главным виновником является истончение наружного слоя, из-за чего нижняя желтоватая ткань начинает проявляться сильнее. Это врач рассказала «Газете.Ru».

Помимо возраста, на цвет эмали сильно влияют повседневные привычки и внешние факторы. Стоматолог отметила, что к потемнению приводят частые перекусы с кофе или чаем, пристрастие к красному вину, а также курение. Кроме того, негативно сказываются микротрещины на поверхности, некоторые лекарства и последствия травм зубов.

Перед тем как приступать к отбеливанию, важно выяснить истинную причину изменения оттенка. Если потемнение вызвано лишь поверхностным налетом или пигментной пленкой, то первым шагом должна стать профессиональная чистка у врача. Песчанская уточнила, что домашние щетки и пасты не способны удалить стойкие отложения, а после гигиены зубы просто возвращают свой природный цвет, который был дан от рождения.

Однако специалист предостерегла пациентов от слишком поспешных действий после еды. В беседе с 360.ru кандидат медицинских наук и ортодонт Мария Балакирева предупредила, что сразу после употребления кислых напитков, таких как фреши или кофе, браться за щетку нельзя. Она пояснила, что кислота временно размягчает защитный слой, и если начать тереть зубы в этот момент, можно легко повредить эмаль механически.