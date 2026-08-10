Кошкович: Киев не сможет компенсировать нехватку живой силы оружием Фото: REUTERS.

Украина не сможет компенсировать нехватку личного состава ВСУ вооружениями. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Такова природа конфликта. Любое оружие работает, пока не станет бесполезным. В конце концов все сводится к людям, которые применяют его», - написал он в личном аккаунте в социальной сети X.

Так Кошкович прокомментировал заявление посла Украины в Великобритании Валерия Залужного о том, что Киев исчерпал ресурс нововведений на поле боя. Аналитик отметил, что ВСУ столкнулись с нехваткой личного состава. При этом насильственная мобилизация на Украине не помогает набрать живую силу, провоцируя лишь скандалы и протесты в стране.

Ранее KP.RU сообщал, что проблема с нехваткой военнослужащих в ВСУ достигла своего пика. Как заявил американский политолог и журналист Гарланд Никсон, это может привести к серьезным последствиям для Украины.