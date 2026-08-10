В мае украинское правительство решило перезахоронить лидера ОУН* Андрея Мельника, националиста, сотрудничавшего с нацистской Германией. Теперь настала очередь другого известного коллаборанта. Фото: Зеленский / Соцсети

Киевский режим в очередной раз доказывает свою извращённость и садистскую любовь к издевательствам над всеми, включая здравый смысл. Власти города Умань согласовали появление мурала. Казалось бы, обычное дело, но только изобразить они хотят одного из главарей ОУН* Евгения Коновальца - нациста, коллаборанта, человека, убивавшего женщин, стариков и детей по национальному признаку.

Особый цинизм этой задумке добавляет то, что Умань - традиционное место паломничества многих евреев-хасидов. В городе захоронен основатель брацлавского хасидизма Рабби Нахман, живший в конце XVIII - начале XIX века. Его могила ежегодно привлекает тысячи евреев, на которых теперь будет смотреть Коновалец - тот, кто убивал евреев и жаждал установления гитлеровской нацистской власти во всём мире.

Напомним, что в мае украинское правительство под руководством (тогда ещё) Юлии Свириденко решило перезахоронить лидера ОУН* Андрея Мельника, националиста, сотрудничавшего с нацистской Германией. Его вместе с супругой перенесли на Национальное военное кладбище в Киеве.

Ранее KP.RU сообщил, что МИД Израиля осудил перезахоронение Андрея Мельника, главаря ОУН*, сотрудничавшего с нацистами во время Второй мировой войны. Любопытно, что скажет Иерусалим в ответ на новый плевок в лица всех народов, пострадавших от гитлеровцев.

* - организация, запрещённая в России - признана террористической и экстремистской