Россиянам рассказали, как распознать поддельный рабочий чат Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Внезапное появление в рабочем чате незнакомого собеседника, который под видом начальника или отдела кадров требует сообщить пароль из СМС или перевести деньги, является верным признаком обмана. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредил эксперт по информационной безопасности Саркис Шмавонян.

Получив подозрительное сообщение, работник не должен отвечать на него или переводить средства. Эксперт настоятельно советует перепроверить поступивший запрос через другой канал связи. Лучше всего лично позвонить руководителю, написать ему на корпоративную почту или подойти при личной встрече.

Шмавонян выделил пять ключевых признаков, по которым можно вычислить фальшивый чат. Во-первых, его создают неожиданно и вне привычного корпоративного пространства. Во-вторых, от жертвы требуют немедленного ответа и полной секретности, просят назвать код или срочно перевести деньги. Кроме того, другие участники такого чата активно подталкивают сотрудника к действию, а мошенники оказывают психологическое давление, угрожая увольнением, штрафом или блокировкой учетной записи.

По словам эксперта, «коллеги» в таком поддельном чате на самом деле могут оказаться ботами или подставными аккаунтами. Их главная задача — создать у человека иллюзию, будто все остальные уже подчинились требованию руководства.

Помимо угроз в мессенджерах, мошенники активизировались и в реальной жизни. Они начали обзванивать россиян, представляясь сотрудниками коммунальных служб, и сообщать о скорых визитах слесарей или газовщиков. Эксперт Тимофей Воронин рассказал, что злоумышленники часто говорят о замене общедомового оборудования, обновлении баз данных или необходимости голосования жильцов, чтобы войти в доверие. Об этом пишет 360.ru.