Горячий асфальт опасен для питомца: как уберечь животных от ожога лап Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В летний зной городские покрытия, такие как асфальт или плитка, раскаляются до 50–70 градусов по Цельсию. Это представляет серьезную опасность для нежных лап домашних животных и может привести к термическим ожогам. Об этом «Газете.Ru» сообщила ветеринарный врач Елена Фроленко.

Специалист обратила внимание на распространенную ошибку владельцев: они оценивают погоду только по воздуху, совершенно упуская из виду, что твердые поверхности под прямыми лучами солнца нагреваются гораздо сильнее. Ветеринар пояснила, что если человеку некомфортно держать ладонь на асфальте в течение пяти-семи секунд, то животному будет больно ступать по нему. Она добавила, что, несмотря на высокую устойчивость подушечек лап, они абсолютно не защищены от ожоговых поражений.

По словам Елены Фроленко, распознать первые признаки травмы можно по покраснению кожи на подушечках, появлению хромоты и беспокойному поведению. Животное может постоянно поджимать лапы, усиленно их вылизывать или жалобно скулить. В наиболее тяжелых случаях на лапах могут образовываться волдыри, требующие немедленной ветеринарной помощи.

Для предотвращения неприятных последствий ветврач рекомендует выстраивать режим прогулок, избегая пика солнечной активности. Безопасным временем для выгула считается раннее утро (до 10 часов) и вечерний период (после 18 часов). При планировании маршрута стоит отдавать предпочтение травяным газонам и тенистым аллеям, по возможности полностью исключая открытый асфальт. Если же пройти по раскаленной поверхности необходимо, эксперт советует использовать для питомца специальную защитную обувь.

Также некоторые хозяева считают, что собака может начать ездить пятой точкой по полу или ковру только из-за глистов. Однако такое поведение может быть связано с работой параанальных желёз или серьёзными болезнями. Об этом рассказал Life.ru врач-ветеринар Михаил Шеляков.