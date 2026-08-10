Россиян предупредили о проблемах с оплатой картами Visa и Mastercard: что случилось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Россиян предупредили с проблемой при оплате товаров. Трудности могут возникнуть с онлайн-оплатой картами Visa и Mastercard связаны с отзывом сертификатов безопасности у российских сайтов. Об этом есть информация на сайте Национальной системы платежных карт (НСПК).

«Сложности могут возникнуть при оплате покупок в интернете картами международных платежных систем, которые в 2022 году ушли из России. Рекомендуем заменить их на карты "Мир"», — говорится в сообщении от ведомства.

НСПК переходит на российские сертификаты безопасности для официальных сайтов и сервисов оплаты. Однако, чтобы избежать неудобств, россиянам рекомендовано перейти на отечественную платежную систему «МИР». Кроме того, при использовании иностранных браузеров для оплаты через СБП может появиться предупреждение о небезопасном подключении.

Ранее KP.RU сообщил, что в России может появиться новая система платежей. Сейчас российские банки как раз занимаются ее разработкой.