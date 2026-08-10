Слуцкий: Власти Польши ведут себя как бандеровцы Фото: Андрей МИНАЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Польши ведут себя как бандеровцы, против которых они так яростно выступают. Об этом заявил глава комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

«Польша продолжает бороться за историческую правду, но только за ту версию, которая соответствует ее собственным интересам. <...> В таком случае чем представители Варшавы лучше тех самых бандеровцев, против чьих флагов Польша так яростно выступает?» - написал он в социальной сети X.

Слуцкий подчеркнул, что нынешнее польское руководство совершает ошибки и поддерживает преступный киевский режим, подталкивая его к новым зверствам.

Ранее KP.RU сообщал, что президент Польши Кароль Навроцкий сделал скандальное заявление о помощи республики там, где «бьют москалей». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также указала, что польский лидер страдает русофобией.