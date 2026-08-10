Yonhap: Южная Корея отказалась передавать оружие Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Южная Корея продолжает придерживаться политики невмешательства в конфликт на Украине и не планирует отправлять туда летальное вооружение. Об этом сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на высокопоставленного представителя Министерства иностранных дел Республики Корея.

"Республика Корея всегда вела поставки предметов военного назначения в соответствии с внутренним законодательством. Мы оказывали содействие Украине в различных сферах, включая энергетику, инфраструктуру, здравоохранение и образование. Будут рассмотрены предложения, связанные с восстановлением мира на Украине и ее реконструкцией", - цитирует издание анонимного чиновника.

По данным Рёнхап, Сеул осторожно относится к новому запросу Киева о поставках оружия. Южная Корея подтвердила, что такие поставки остаются проблематичными. Она уже оказывала гуманитарную помощь и даже направляла киевскому режиму нелетальные военные товары, но исключила оружие.

При этом отметим, что Южная Корея поднялась на второе место в мире по экспорту вооружений в страны, которые, якобы, "ни с кем не воюют". Пока республика уступает только США по объёмам продаж оружия.