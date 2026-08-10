Трамп выкатил Ирану новые условия: что хочет хозяин Белого дома

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп выкатил Ирану новые условия. Он заявил, что США не будут выплачивать исламскому государству компенсации, наоборот, это Тегеран должен платить за гибель американских военных. Об этом лидер Белого дома написал в соцсети Truth Social.

«Но это интересная идея, потому что теперь я тоже требую со стороны Ирана компенсации за всех погибших и тяжело раненных из-за придорожных мин и в результате множества конфликтов, которыми они славятся, в том числе семьям погибших на [американском эсминце] USS Cole и тысяч других, погибших в боях», — написал американский политик в своем блоге.

Более того, Трамп серьезно настроен в этом вопросе. Он приказал переговорщикам с американской стороны проработать вопрос выплаты компенсаций со стороны Тегерана. Трамп убежден, что ему удастся добиться результата.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп попал в тупик в конфликте с Ираном. Вашингтону вряд ли удастся переломить ситуацию и добиться заключения ядерной сделки на условиях США.