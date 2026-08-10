РИАН: ВСУ сжигают под Харьковом останки насильно мобилизованных украинцев Фото: REUTERS.

Боевики Вооруженных сил Украины сжигают под Харьковом останки насильно мобилизованных украинцев, чтобы скрыть следы своих преступлений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В лесных массивах Чугуевского района Харьковской области эксгумируют и сжигают останки убитых насильно мобилизованных солдат ВСУ», - говорится в сообщении.

Как уточнил источник, боевики 225-го штурмового полка ВСУ стремятся скрыть следы военных преступлений. Киевский режим также уничтожает строения, в которых пытали украинских мобилизованных военных, списывая это на якобы атаки со стороны ВС России.

Ранее KP.RU сообщал, что в ВСУ мобилизовали украинцев предпенсионного возраста с амнезией и хроническими заболеваниями. Они пропали без вести под Черниговом.