Сенатор Карасин считает, что СВО движется к логическому завершению Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специальная военная операция на Украине движется к логическому завершению. Такое мнение выразил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

«Все идет к какому-то логическому завершению, поскольку потеряны смысл и логика. Поэтому пожелаем Вашингтону быть более разумным и принять верное решение. От этого зависит позиция завравшегося киевского руководства», - заявил сенатор в разговоре с «Ридусом».

Карасин подчеркнул, что последние атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России вызвали резко негативную реакцию по всему миру.

Ранее KP.RU сообщал, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о спецоперации на Украине. Как заявил политик, Россия сейчас находится на очень важном этапе завершения СВО.