Набиуллина призвала усовершенствовать систему штрафов за отсутствие ОСАГО. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина призвала усовершенствовать систему штрафов для автовладельцев за отсутствие полиса ОСАГО. Об этом она заявила в ходе заседания Госсовета России при участии президента РФ Владимира Путина.

«Полностью поддерживаю, что нужно совершенствовать администрирование штрафов за то, что многие ездят без полисов <...>. Мы эту тему давно уже обсуждаем, законодательные изменения приняты, но пока нет технической реализации такого контроля», - высказалась Набиуллина.

Глава Центробанка подчеркнула, что в настоящее время ОСАГО убыточно для страховщиков - показатели достигают 103%. При этом внедрение новых мер, по словам Набиуллиной, позволит страховым компаниям получать дополнительную прибыль.

Ранее KP.RU сообщал, что Центробанк и Минфин поддержали инициативу об ограничении максимальной стоимости ремонта по ОСАГО. Как заявили представители ведомств, превышение лимита может привести к росту стоимости полисов для всех автовладельцев.