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НовостиЭкономика10 августа 2026 19:29

Набиуллина призвала усовершенствовать систему штрафов за отсутствие ОСАГО

Набиуллина заявила, что внедрение новых мер позволит страховым компаниям получать дополнительную прибыль
Мария МАМАЕВА
Набиуллина призвала усовершенствовать систему штрафов за отсутствие ОСАГО. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Набиуллина призвала усовершенствовать систему штрафов за отсутствие ОСАГО. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина призвала усовершенствовать систему штрафов для автовладельцев за отсутствие полиса ОСАГО. Об этом она заявила в ходе заседания Госсовета России при участии президента РФ Владимира Путина.

«Полностью поддерживаю, что нужно совершенствовать администрирование штрафов за то, что многие ездят без полисов <...>. Мы эту тему давно уже обсуждаем, законодательные изменения приняты, но пока нет технической реализации такого контроля», - высказалась Набиуллина.

Глава Центробанка подчеркнула, что в настоящее время ОСАГО убыточно для страховщиков - показатели достигают 103%. При этом внедрение новых мер, по словам Набиуллиной, позволит страховым компаниям получать дополнительную прибыль.

Ранее KP.RU сообщал, что Центробанк и Минфин поддержали инициативу об ограничении максимальной стоимости ремонта по ОСАГО. Как заявили представители ведомств, превышение лимита может привести к росту стоимости полисов для всех автовладельцев.