На Украине призвали к решительным шагам относительно мобилизации Фото: REUTERS.

На сайте украинского правительства появилась петиция о мобилизации бездетных женщин в ВСУ. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram. Отмечается, что в Киеве призвали к решительным действиям относительно мобилизации.

Петиция зарегистрирована 10 августа. Автор предлагает распространить воинскую обязанность на трудоспособных женщин без детей, обосновывая это "равенством граждан" и "справедливым распределением обязанностей в военное время".

Глава Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко опроверг возможность мобилизации женщин и изменений в отношении родителей троих детей.

Однако Киев всеми силами пытается заткнуть дыры среди потерь на поле боя. Поэтому не исключено, что Украина может принять меры по мобилизации женщин. Более того, сейчас на поле боя есть особые подразделения, в которых служат женщины, но они прибывают на службу исключительно на добровольной основе. По меньшей мере, так указано в украинских СМИ.