Правительство РФ освободило перевозчиков топлива от весогабаритных норм Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство РФ до конца года освободило перевозчиков топлива от весогабаритных норм. Постановление опубликовано на официальном портале правовых актов.

«Установить, что до 31 декабря 2026 года в рамках федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве не осуществляется оценка соблюдения обязательных требований», — отмечается в материале документа.

Отмечается, что речь идет о нормах, которые указаны в пункте 4 части 2 статьи 3' Федерального закона "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" в отношении транспортных средств для перевозки бензина, дизельного топлива и авиационного керосина. Правила связаны с весогабаритным контролем тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств. Подчеркивается, что постановление вступает в силу со дня подписания и будет действовать до срока, указанного в тексте.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с бензином на территории РФ. Он подчеркнул, что она потихоньку выправляется. Дефицита топлива нет, не допущен рост стоимости бензина.