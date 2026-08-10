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НовостиОбщество10 августа 2026 19:33

Правительство РФ освободило перевозчиков топлива от весогабаритных норм

Российские власти разрешили перевозчикам топлива не соблюдать нормы до 31 декабря 2026 года
Людмила МИТРОХИНА
Правительство РФ освободило перевозчиков топлива от весогабаритных норм

Правительство РФ освободило перевозчиков топлива от весогабаритных норм

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство РФ до конца года освободило перевозчиков топлива от весогабаритных норм. Постановление опубликовано на официальном портале правовых актов.

«Установить, что до 31 декабря 2026 года в рамках федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве не осуществляется оценка соблюдения обязательных требований», — отмечается в материале документа.

Отмечается, что речь идет о нормах, которые указаны в пункте 4 части 2 статьи 3' Федерального закона "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" в отношении транспортных средств для перевозки бензина, дизельного топлива и авиационного керосина. Правила связаны с весогабаритным контролем тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств. Подчеркивается, что постановление вступает в силу со дня подписания и будет действовать до срока, указанного в тексте.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с бензином на территории РФ. Он подчеркнул, что она потихоньку выправляется. Дефицита топлива нет, не допущен рост стоимости бензина.