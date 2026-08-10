Петербургская биржа объявила о старте торгов бензином класса «Евро-3» Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Петербургская биржа объявила о старте торгов бензином марок Аи-92, Аи-95, Аи-98 с 13 августа. Об этом говорится в данных, представленных на торговой площадке.

Как уточняет источник, с указанной даты в силу вступают изменения и дополнения в общую спецификацию биржевого товара. В них вошли бензин (Аи-98-К3) ГОСТ 32513-2023, (Аи-95-К3) ГОСТ 32513-2023 и (Аи-92-К3) ГОСТ 32513-2023. Топливо также можно будет приобрести в сегменте мелкого опта.

Уточняется, что ранее правительство России приняло постановление, которое разрешает выпуск и обращение бензина классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». Инициатива будет действовать до 1 июля 2027 года.

Ранее KP.RU сообщал, что средние цены на бензин в России упали в нескольких регионах страны. Топливо подешевело в 49 субъектах, при этом в трех из них - более чем на 10%.