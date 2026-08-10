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НовостиВ мире10 августа 2026 19:50

В Британии из любопытства похоронили короля Карла III

Сотрудник британской радиостанции случайно запустил новость о смерти Карла III
Людмила МИТРОХИНА
Король Великобритании Карл III

Король Великобритании Карл III

Фото: REUTERS.

Британского короля Карла III "похоронили" из любопытства. Оказалось, что сотрудник радиостанции Radio Caroline запустил протокол на случай смерти монарха просто из-за интереса. Однако, как только он осознал серьезность ошибки, сбежал с рабочего места. Об этом сообщил медиарегулятор Великобритании Ofcom, который опубликовал результаты расследования инцидента.

Отмечается, что 19 мая сотрудник случайно включил запись на случай смерти монарха, прервав трансляцию. После объявления о смерти короля прозвучал гимн, затем наступила 16-минутная тишина. Ведущий, работающий дистанционно, не сразу понял, что произошло. Сотрудник же, который совершил ошибку, запаниковал и покинул офис станции. Radio Caroline опровергла новость спустя 30 минут и принесла извинения.

Ofcom оштрафовал радиостанцию за недостоверные новости и неспособность оперативно исправить ошибку. Сотруднику объявлен выговор.

Ранее KP.RU сообщил, что церемония прощания с Карлом III уже согласована с монархом и даже прорепетирована. Причем сценарий несколько раз может быть отработан при жизни короля, такая практика совершенно нормальная. Более того, Карл III сам составил список гостей, которые будут приглашены на его похороны, включая его младшего сына принца Гарри и его супругу Меган Маркл.