Тодд Бланш официально вступил в должность генпрокурора США. Фото: CNP /AdMedia/Global Look Press

Тодд Бланш официально вступил в должность генерального прокурора США в понедельник, 10 августа. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Тодд Бланш официально приведен к присяге в качестве генерального прокурора Соединенных Штатов», - написала она в социальной сети X.

Ранее стало известно, что кандидатуру Бланша на пост главы Министерства юстиции США утвердил Сенат Конгресса. При этом было набрано минимальное большинство голосов.

Бланш занимал пост исполняющего обязанности главы ведомства с апреля текущего года. В июне президент США Дональд Трамп принял решение назначить его на пост на постоянной основе.

Ранее KP.RU сообщал, что Трамп неофициально уже решил, кто должен стать кандидатом в президенты США. Как считает американский лидер, на этот пост подойдет вице-президент Джей Ди Вэнс.