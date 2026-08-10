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НовостиВ мире10 августа 2026 20:15

Парламент Турции одобрил законопроект о роспуске и разоружении РПК

Кабмин Турции утвердил закон о роспуске "Рабочей партии Курдистана"
Мария ПАНЮТИНА
Парламент Турции одобрил законопроект о роспуске и разоружении РПК

Парламент Турции одобрил законопроект о роспуске и разоружении РПК

Фото: REUTERS.

Парламент Турции одобрил законопроект, предусматривающий роспуск и разоружение запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана". Об этом говорится в сообщении пресс-службы законодательного органа.

"Парламент утвердил законопроект об укреплении национальной солидарности и общественной интеграции", - цитирует пресс-службу РИА Новости.

Турецкий кабмин утвердил исторически важный законопроект в ночь на 11 августа. Документ вступит в силу после его подписания президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее KP.RU сообщал, что в турецкой провинции Батман были застрелены член руководства районного отделения правящей Партии справедливости и развития Мехмет Дирек, а также его сын и племянник. Инцидент произошел на городском кладбище.