Парламент Турции одобрил законопроект о роспуске и разоружении РПК Фото: REUTERS.

Парламент Турции одобрил законопроект, предусматривающий роспуск и разоружение запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана". Об этом говорится в сообщении пресс-службы законодательного органа.

"Парламент утвердил законопроект об укреплении национальной солидарности и общественной интеграции", - цитирует пресс-службу РИА Новости.

Турецкий кабмин утвердил исторически важный законопроект в ночь на 11 августа. Документ вступит в силу после его подписания президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее KP.RU сообщал, что в турецкой провинции Батман были застрелены член руководства районного отделения правящей Партии справедливости и развития Мехмет Дирек, а также его сын и племянник. Инцидент произошел на городском кладбище.