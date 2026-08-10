Путин прибыл в Новосибирск с рабочей поездкой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Новосибирск. Повестка дня российского лидера сосредоточена на региональных делах и развитии науки и технологий.

Губернатор региона Андрей Травников является председателем комиссии Госсовета России, отвечающей за научное направление.

До этого российский глава посетил Бурятию. Президент приехал в Улан-Удэ менее чем через семь дней после того, как получил личное приглашение от бурятского школьника — оно прозвучало в Красноярске на финале «Большой перемены».

Напомним, что предыдущий визит Путина в Новосибирск состоялся 8 лет назад — в августе 2018 года. Тогда президент РФ участвовал в форуме «Технопром» и побывал в новой школе, открывшейся в городе Обь.

3 августа российский лидер посетил Красноярск в рамках церемонии закрытия финала седьмого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена».