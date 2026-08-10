Ортопед Семиченков: ковид оказал отложенное влияние на проблемы с суставами

Ортопед Семиченков: ковид отложено повлиял на проблемы с суставами Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Врач высшей категории, хирург, ортопед-травматолог Павел Семиченков объяснил, как коронавирус повлиял на заболеваемость остеопорозом в России. По словам врача, ковид нанес удар не только по органам дыхания, но и, как выяснилось в последствии, по подвижности суставов.

Все больше медицинских исследований указывают, что первичная заболеваемость остеоартрозом в России выросла на 18%. А половина новых случаев приходится на людей трудоспособного возраста. Ученые связывают это с сидячим образом жизни во время COVID-19 и связь вполне очевидная.

Во время изоляции люди проводили время с минимальной подвижностью, добавлялся лишний вес, а коленный сустав — это сложный биомеханический узел, который рассчитан на определенную нагрузку.

Каждый лишний килограмм массы тела увеличивает нагрузку на коленные суставы при ходьбе в несколько раз.

- Когда мы мало двигаемся, меняется работа мышц, ухудшается состояние тканей вокруг сустава, нарушается нормальная механика движения. Хрящ постепенно теряет свои свойства. А сверху на него продолжает давить дополнительный вес, - говорит врач в беседе с сайтом mk.ru.

Остеоартроз развивается медленно, сначала появляется легкий хруст при ходьбе, потом боль после долгих прогулок, затем стартовая боль – первые шаги после сна или долгого сидения даются тяжелее, чем последующие. И это не возраст или реакция на погоду, а проявление болезни.

Все чаще на подобные жалобы обращаются люди в возрасте 35–45 лет, которые в 2020-2021 году резко снизили физическую активность из-за пандемии, а потом попытались вернуть прежний ритм, но суставы не выдержали нагрузки.

Врач так же не исключает, что так же усугубили ситуацию воспалительные и сосудистые последствия перенесенной инфекции. По некоторым данным, вирус SARS-CoV-2 так же способен влиять на сосудистый эндотелий и запускать воспалительные процессы.

В запущенных случаях ситуация может дойти до операции по замене сустава.