Украине назвали условие для вступления в Евросоюз

В Польше назвали признание Волынской резни условием вступления Украины в ЕС Фото: REUTERS.

Украина не сможет стать членом Евросоюза, если не признает Волынскую резню геноцидом польского населения. Об этом заявил спикер сейма Польши Влодзимеж Чажастый.

"Вступление Украины в ЕС потребует от украинцев переосмысления всех аспектов своей истории. <...> Это также означает называть геноцид геноцидом. Это история", - цитирует его Rzeczpospolita.

Чажастый отметил, что отношения между Варшавой и Киевом должны строиться на основе исторической правды. При этом он заявил, что осуждает неправомерные действия как украинской, так и польской стороны.

Ранее экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина заплатит за решение Владимира Зеленского создать пантеон "героев". Он отметил, что последствия такой политики скажутся в первую очередь на Киеве, а не на Варшаве.