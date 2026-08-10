Стоматолог Мелехова: твердый сыр защищает зубы от кариеса Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Врач-стоматолог Вероника Мелехова назвала продукт, который помогает предотвратить появление кариеса. Им оказался твердый сыр. По мнению врача, данный продукт способен не только защищать зубы от кариеса, но и восстанавливать зубную эмаль, так как создает защитную пленку и нормализует кислотно-щелочной баланс в полости рта.

Врач объясняет, что при употреблении сыра активно стимулируется слюноотделение. А именно слюна является буферной системой, которая богата различными полезными веществами.

Слюна минерализуют эмаль и подщелачивают среду, что создает негативные условия для кариесогенных бактерий.

Позитивно работают входящие в состав сыра лактобактерии и бифидобактерии. Они нормализуют микрофлору полости рта и ЖКТ, а за счет высокого содержания кальция и фосфора укрепляется зубная эмаль.

Достаточно откусить кусочек сыра, чтобы на зубе появилась защитная пленка из молочного жира, она защищает зуб от воздействия кислоты, которую вырабатывают бактерии.

Самыми полезными сортами сыра стоматолог назвала пармезан или чеддер.

- В них меньше лактозы и больше казеина – ценного белка. Кислые рассольные виды, такие как брынза или фета, менее эффективны из-за более кислой среды, – добавила врач в беседе с Абзацем.

Если нет аллергии на молочный белок, то в сутки можно употреблять до 20–30 г продукта.