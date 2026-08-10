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НовостиВ мире10 августа 2026 21:19

Самолёт LATAM Airlines подал сигнал бедствия в районе Буэнос-Айреса

Борт Airbus A320 авиакомпании LATAM Airlines начал снижение в районе аргентинской столицы
Анна ПЕТРОВА
Самолёт LATAM Airlines подал сигнал бедствия в районе Буэнос-Айреса

Самолёт LATAM Airlines подал сигнал бедствия в районе Буэнос-Айреса

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пассажирский борт Airbus A320 чилийской авиакомпании LATAM Airlines подал сигнал бедствия в воздушном пространстве вблизи аргентинской столицы — Буэнос-Айреса. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Согласно данным, лайнер вылетел из Буэнос-Айреса в чилийский Сантьяго. Однако вскоре после взлета экипаж активировал код «Squawk 7700», который указывает на нештатную ситуацию на борту.

Как отмечается в сообщении, тогда экипаж принял решение возвращаться в Буэнос-Айрес. По состоянию на 23:35 по мск борт выполняет снижение в районе аргентинской столицы.

Ранее KP.RU также сообщал, что военный транспортный борт Boeing C-17A Globemaster III ВВС США, вылетевший с румынского аэродрома, передал аварийный сигнал в ходе полета над территорией Европы.