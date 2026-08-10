Самолёт LATAM Airlines подал сигнал бедствия в районе Буэнос-Айреса Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пассажирский борт Airbus A320 чилийской авиакомпании LATAM Airlines подал сигнал бедствия в воздушном пространстве вблизи аргентинской столицы — Буэнос-Айреса. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Согласно данным, лайнер вылетел из Буэнос-Айреса в чилийский Сантьяго. Однако вскоре после взлета экипаж активировал код «Squawk 7700», который указывает на нештатную ситуацию на борту.

Как отмечается в сообщении, тогда экипаж принял решение возвращаться в Буэнос-Айрес. По состоянию на 23:35 по мск борт выполняет снижение в районе аргентинской столицы.

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