Суд США перенес заседание по делу российского биолога Петровой на 29 сентября Фото: REUTERS.

Федеральный окружной суд штата Массачусетс перенес заключительное досудебное заседание по делу российской ученой Ксении Петровой, работавшей в Гарвардском университете, на 29 сентября. Об этом говорится в отчете судьи Джудит Дейн.

Согласно документу, заседание состоится 29 сентября 2026 года в 10:00 по местному времени. Перенос связан с тем, что сторона обвинения пока не согласовала ходатайство защиты о предоставлении прокуратурой дополнительных материалов по делу.

Напомним, Петрову задержали в 2025 году в аэропорту Бостона. По данным Минюста США, при досмотре в ее багаже обнаружили коробку с эмбрионами когтистых лягушек. В июне прошлого года Петрову освободили из-под стражи, после чего она ожидает суда.

Ранее KP.RU сообщал, что в США сотрудники иммиграционной и таможенной полиции задержали гражданку России после поездки на Ниагарский водопад. Затем женщину этапировали через тюрьму в Огайо в центр содержания в Луизиане.