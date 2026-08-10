В Москве обнаженная иностранка выпала из окна жилого дома Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Девушка погибла после падения из окна жилого дома на Филевском бульваре в Москве. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Трагедия произошла в одной из квартир дома. Погибшей, предположительно, было около 25-30 лет. По словам собеседника агентства, она была иностранкой.

Тело девушки обнаружили без одежды, уточнили в оперативных службах. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работают специалисты.

Ранее трехлетний мальчик выпал из окна квартиры жилого дома, расположенного в Дегтярном переулке в Москве. Ребенка доставили в больницу. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Как сообщал KP.RU, в Сергиевом Посаде трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на 9 этаже. Ребенок выжил, но находится в тяжелом состоянии. Мать девочки задержана, обстоятельства происшествия выясняют следователи.