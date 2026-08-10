МИД России заявил о попытках Евросоюза разобщить страны ЕАЭС Фото: REUTERS.

Евросоюз пытается ослабить взаимодействие между странами Евразийского экономического союза. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин в интервью "Известиям".

Дипломат отметил, что представители ЕС посещают отдельные государства и предлагают проекты, которые направлены на снижение уровня сотрудничества внутри объединения.

"Евросоюз действительно сам по себе на всяких площадках предпринимает усилия для того, чтобы разобщить нас, отдалить друг от друга - это факт", - сказал замглавы МИД России.

Панкин добавил, что в будущем число стран-наблюдателей в ЕАЭС может увеличиться. По его словам, такой статус не предполагает обязательного вступления в союз.

Ранее KP.RU сообщал, что ключевые показатели стран ЕАЭС выросли за последние шесть месяцев, несмотря на глобальные вызовы. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уточнил, что союз полностью закрывает свои потребности по зерну, свинине, сахару, птице и яйцам.