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НовостиПолитика10 августа 2026 21:40

МИД России заявил о попытках Евросоюза разобщить страны ЕАЭС

Александр Панкин допустил расширение числа стран-наблюдателей в ЕАЭС
Мария ПАНЮТИНА
МИД России заявил о попытках Евросоюза разобщить страны ЕАЭС

МИД России заявил о попытках Евросоюза разобщить страны ЕАЭС

Фото: REUTERS.

Евросоюз пытается ослабить взаимодействие между странами Евразийского экономического союза. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин в интервью "Известиям".

Дипломат отметил, что представители ЕС посещают отдельные государства и предлагают проекты, которые направлены на снижение уровня сотрудничества внутри объединения.

"Евросоюз действительно сам по себе на всяких площадках предпринимает усилия для того, чтобы разобщить нас, отдалить друг от друга - это факт", - сказал замглавы МИД России.

Панкин добавил, что в будущем число стран-наблюдателей в ЕАЭС может увеличиться. По его словам, такой статус не предполагает обязательного вступления в союз.

Ранее KP.RU сообщал, что ключевые показатели стран ЕАЭС выросли за последние шесть месяцев, несмотря на глобальные вызовы. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уточнил, что союз полностью закрывает свои потребности по зерну, свинине, сахару, птице и яйцам.