США потратят миллионы долларов на спутниковые сети в космосе: что известно

Пентагон выделил $22 млн на создание космических спутниковых сетей Фото: Shutterstock.

Минобороны США выделило компании Lockheed Martin более 22 млн долларов на второй этап экспериментов по созданию космических сетей передачи данных.

«Компания Lockheed Martin Space получила модификацию к контракту с возмещением издержек и фиксированным вознаграждением на сумму 22 021 262 доллара США в рамках второй фазы программы экспериментов по созданию космических сетей передачи данных», — говорится в сообщении Пентагона.

Уточняется, что работы продлятся в Колорадо до октября 2028 года, а общий бюджет проекта — свыше 22,4 млн долларов.

Как сообщает лаборатория ВВС США, программа Space Data Networking Experimentation нацелена на создание гибридной космической сети, объединяя военные, союзнические и частные спутники в систему, способную перенаправлять данные между космосом и Землей при помехах и киберугрозах.

Кроме этого, Белый дом инвестирует 3 млрд долларов в проекты по добыче полезных ископаемых.