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НовостиПолитика10 августа 2026 22:54

МИД России оценил влияние кадровых изменений на Украине на ход конфликта

Галузин: кадровые перестановки в Киеве не повлияют на ход конфликта
Мария ПАНЮТИНА
Кадровые перестановки в Киеве не повлияют на ход конфликта

Кадровые перестановки в Киеве не повлияют на ход конфликта

Фото: REUTERS.

Кадровые перестановки в украинском руководстве не окажут влияния на ход конфликта. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин в интервью ТАСС.

"Нынешние перетасовки функционеров в Киеве никак не повлияют ни на внутреннюю ситуацию на Украине, ни на ход конфликта", - сказал дипломат.

Галузин отметил, что кадровые решения в Киеве связаны с попытками сохранить контроль над властью и поддержкой со стороны Запада. По его словам, Россия продолжит проведение СВО до достижения поставленных целей.

Ранее KP.RU сообщал, что российские войска на передовой будут действовать аккуратно, но настойчиво, и добьются целей спецоперации. Президент Владимир Путин подчеркивал, что СВО рано или поздно закончится победой России.