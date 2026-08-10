Кадровые перестановки в Киеве не повлияют на ход конфликта Фото: REUTERS.

Кадровые перестановки в украинском руководстве не окажут влияния на ход конфликта. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин в интервью ТАСС.

"Нынешние перетасовки функционеров в Киеве никак не повлияют ни на внутреннюю ситуацию на Украине, ни на ход конфликта", - сказал дипломат.

Галузин отметил, что кадровые решения в Киеве связаны с попытками сохранить контроль над властью и поддержкой со стороны Запада. По его словам, Россия продолжит проведение СВО до достижения поставленных целей.

Ранее KP.RU сообщал, что российские войска на передовой будут действовать аккуратно, но настойчиво, и добьются целей спецоперации. Президент Владимир Путин подчеркивал, что СВО рано или поздно закончится победой России.