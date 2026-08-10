«Не дольше 35 минут»: Минпросвещения дало рекомендации по урокам у первоклашек

Минпросвещения: уроки у первоклашек не должны длиться больше 35 минут Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Продолжительность уроков для первоклассников в первой и второй четвертях не должна превышать 35 минут, в третьей и четвертой — 40 минут. Для всех остальных школьников длительность занятия остается стандартной — 45 минут. С подобными рекомендациями выступили в Минпросвещения. Документ есть в распоряжении ТАСС.

«Продолжительность уроков в течение учебного года не должна превышать в: 1-м классе — 35 минут (в сентябре–декабре) и 40 минут (в январе–мае); 2-11-х классах — 45 минут; классах, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, — 40 минут», — гласят новые рекомендации.

При этом ранее ведомство разрешило школам сокращать количество часов по некоторым предметам в сентябре и октябре для облегчения адаптации первоклассников. Кроме того, с 1 сентября 2026 года ученикам первых классов не будут задавать домашние задания.

Напомним, что осенние каникулы в школах продлятся с 26 октября по 3 ноября.