Доход в 1 рубль и участок размером с Монако: список самых богатых и бедных кандидатов в депутаты Госдумы

Опубликован список самых богатых и бедных кандидатов в депутаты Госдумы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Осенью в России назначены выборы депутатов Госдумы РФ IX созыва. Голосование пройдет в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября. KP.RU изучил декларации о доходах кандидатов и составил четыре основных списка.

В перечни вошли: депутаты с самыми большими доходами, с наибольшим автопарком, с самыми масштабными земельными владениями, а также кандидаты с самым низким доходом.

Опубликован список самых богатых и бедных кандидатов в депутаты Госдумы Фото: Дмитрий ОРЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Так, список депутатов с самими большими доходами открывает — Леонид Симановский от «Единой России». Он отчитался о доходе в почти 6 млрд рублей. Кроме того, на его 31 банковском счете размещено около 17,5 млрд рублей.

За ним расположился Алексей Нечаев от фракции «Новые люди». Депутат задекларировал 1,4 млрд рублей дохода от дивидендов «Фаберлик». В список также вошел Иван Егоров от «Единой России» с доходом в 673,8 млн рублей.

По количеству автомобилей лидирует кандидат от «Справедливой России» Константин Айдаков — у него задекларировано 38 единиц техники, включая ретро-ГАЗы, грузовики SCANIA и гидроциклы.

Опубликован список самых богатых и бедных кандидатов в депутаты Госдумы Фото: Роман ОРЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

II место по «железу» у парламентария от «Новых людей» Вадима Колесника — 13 машин, из них половина грузовики. Бронза досталась Андрею Ефимову из «Коммунистов России» с автопарком из «КамАЗов» и «МАЗов».

Лидер по количеству земельных участков — депутат СП Виталий Белоусов: 370 объектов, 356 из них в Подмосковье, общей площадью 219 га (это чуть больше Монако). У Натальи Гвоздевой из ЛДПР насчитали 215 участков, но всего на 19,4 га. Замыкает тройку «новочеловек» Игорь Капустин: 201 участок на 189 гектаров.

Опубликован список самых богатых и бедных кандидатов в депутаты Госдумы Фото: Дмитрий ОРЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Однако среди кандидатов есть и те, кто идет в Думу практически с пустым кошельком. Антилидером по доходам стал Евгений Анохин от «Новых людей». Он задекларировал всего 1 рубль 27 копеек. Это проценты по вкладу в банке, а не опечатка.

Чуть выше оказались доходы у коллег по партии: 2,04 рубля у Романа Хохленкова и 14,64 рубля — у Абдулмеджида Газилаева.

Подробнее о доходах и имуществе кандидатов, идущих в Госдуму, — читайте на KP.RU.