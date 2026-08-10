В Ливии НПЗ оказался под угрозой остановки после атаки беспилотников

Беспилотник атаковал НПЗ в Ливии, возможен форс-мажор Фото: REUTERS.

Беспилотник ударил по нефтяному объекту на НПЗ в ливийском городе Эз-Завия. В случае продолжения атак предприятие может объявить форс-мажор. Об этом сообщает Национальная нефтяная корпорация Ливии.

По данным компании, беспилотник упал рядом с основным нефтяным резервуаром и системой трубопроводов на предприятии по смешиванию масел Zawiya Oil Refining Company. Эта атака стала третьей за последние два дня.

"Национальная нефтяная корпорация заявила, что о погибших и пострадавших не сообщалось, и добавила, что может объявить форс-мажор и полностью остановить работу НПЗ, если атаки продолжатся", - цитирует корпорацию Reuters.

Ранее KP.RU сообщал, что украинские боевики беспилотником повредили российский газовоз "Арктик Метагаз". Его запустили с помощью безэкипажного катера с базы в Ливии. Военные ВСУ находятся на западе страны.