Севморпуть начнут использовать для регулярных контейнерных перевозок из Китая в Европу

Компания Китая запустит контейнерные перевозки в Европу через Севморпуть Фото: REUTERS.

Китайская компания Sea Legend на этой неделе запустит регулярные контейнерные перевозки из КНР в Европу по Северному морскому пути. Об этом сообщает Financial Times.

Еженедельные рейсы будут выполняться из китайского порта Нинбо-Чжоушань в британский Филикстоу. По данным издания, использование Северного морского пути позволит сократить время доставки до 20 дней.

Глава отдела консалтинга по морским рискам Allianz Рахул Кханна отметил заметный рост судоходного трафика в Арктике и на Северном морском пути. Он добавил, что перевозчики рассматривают этот маршрут как возможность существенно сократить время и расходы.

Ранее KP.RU сообщал, что Китай внес 14 организаций из Евросоюза в список экспортного контроля после принятия 21-го пакета санкций. Ограничения затронули предприятия из Италии, Германии, Франции, Польши, Нидерландов, Чехии, Болгарии и Литвы.