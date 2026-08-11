Стало известно, кто в сентябре получит две пенсии

Финансист Гукасова: экс-военные и силовики получат в сентябре две пенсии Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В сентябре отдельные категории граждан РФ, в том числе летчики-испытатели и космонавты, будут получать пенсионные выплаты дважды в месяц. Об этом РИА Новости напомнила финансист Нина Гукасова.

Она уточнила, что военные, сотрудники силовых структур, космонавты и летчики-испытатели получают первую пенсию за выслугу лет — зачастую задолго до наступления общеустановленного пенсионного возраста. При достижении этого возраста и наличии необходимого гражданского стажа и пенсионных коэффициентов они могут оформить вторую — страховую пенсию по старости.

Кроме того, специалист отметила, что россияне с инвалидностью из-за военной травмы имеют право на государственную пенсию по инвалидности. Вторую пенсию они смогут оформить при достижении пенсионного возраста, в том числе досрочно, на пять лет раньше.

Страховая пенсия, которую получают как вторую военные, силовики, космонавты и летчики, назначается без фиксированной добавки, но с полной индексацией. В 2026 году фиксированная часть равна 9 584 рублям.

Тем временем на Чукотке средняя пенсия составила 42 213 рублей, что стало самым высоким размером пенсии за июль.