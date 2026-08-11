Немцы хотят переехать в Россию: в посольстве перечислили причины

Фото: REUTERS.
Граждане Германии, заинтересованны в переезде в Россию по визам для лиц, разделяющих традиционные ценности. Об этом РИА Новости сообщили в российском посольстве в Берлине.
По данным дипмиссии, среди причин переезда немцы называют желание жить и работать в России, а также несогласие с политикой властей ФРГ. Также фигурирует неприятие распространяемой на Западе неолиберальной пропаганды в отношении РФ.
В посольстве отметили, что некоторые жители европейских стран воспринимают Россию как государство, выступающее за сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.
Ранее KP.RU сообщал, что все больше жителей ЕС рассматривают возможность переезда в Россию. Зампред жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль уточнил, что европейцы больше не находят себе места в своих странах.