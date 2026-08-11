Граждане Германии хотят переехать в Россию из-за пропаганды Запада Фото: REUTERS.

Граждане Германии, заинтересованны в переезде в Россию по визам для лиц, разделяющих традиционные ценности. Об этом РИА Новости сообщили в российском посольстве в Берлине.

По данным дипмиссии, среди причин переезда немцы называют желание жить и работать в России, а также несогласие с политикой властей ФРГ. Также фигурирует неприятие распространяемой на Западе неолиберальной пропаганды в отношении РФ.

В посольстве отметили, что некоторые жители европейских стран воспринимают Россию как государство, выступающее за сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.

Ранее KP.RU сообщал, что все больше жителей ЕС рассматривают возможность переезда в Россию. Зампред жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль уточнил, что европейцы больше не находят себе места в своих странах.