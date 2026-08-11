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НовостиПолитика11 августа 2026 0:17

В России узнали о секретных подземных заводах БПЛА на Украине: подполье раскрыло детали

ТАСС: На Украине работают до девяти секретных подземных заводов БПЛА
Анна ПЕТРОВА
Подполье: На Украине работают до 9 секретных подземных заводов БПЛА

Подполье: На Украине работают до 9 секретных подземных заводов БПЛА

Фото: REUTERS.

На Украине действует сеть из 7–9 секретных подземных производств БПЛА. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.

«Все адреса и координаты объектов держатся в строжайшем секрете, а сами объекты постоянно меняют место после ударов ВС РФ или сюжетов в СМИ...», — рассказал источник.

Уточняется, что речь идет о заводах по сборке дальнобойных БПЛА. Объекты, по данным подполья, находятся на базе, где еще с советского периода сохранилась промышленная и инженерная инфраструктура.

Собеседник пояснил, что это прежде всего Днепропетровская область (включая сам Днепропетровск), Винницкая, Хмельницкая и Полтавская области, а также окрестности Львова и Ивано-Франковска.

Накануне силами ВС РФ были атакованы Одесская ТЭЦ, а также семь электроподстанций в области. Кроме этого, в Сумской области была уничтожена инфраструктура газового месторождения «Бугроватое».