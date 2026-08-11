Известного футболиста задержали за разврат в ТЦ

People: футболист NFL Бэйли задержан за половой акт на глазах у посетителей ТЦ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В американской Флориде полиция задержала бывшего футболиста NFL Стедмана Бэйли после скандального инцидента в развлекательном центре. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел 27 июля в развлекательном центре Round1. Он находится в торговом комплексе Pembroke Lakes Mall в городе Пемброк-Пайнс. По данным следствия, 35-летний спортсмен вступил в половую связь с женщиной Кариной Мандерсон на глазах у посетителей и персонала ТЦ — это попало на камеры наблюдения.

Очевидица случившегося попросила их остановиться, после чего Бэйли надел штаны. Позже футболист признал, что штаны были спущены у него и у его спутницы, однако сам факт полового акта он отрицал. Спортсмен сослался на состояние алкогольного опьянения. В свою очередь Мандерсон заявила следователям, что выпила слишком много и ничего не помнит.

Однако правоохранители не нашли следов добавления посторонних веществ в напитки. Обоих арестовали, бывшему игроку NFL предъявлено обвинение в демонстрации половых органов.

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