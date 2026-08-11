Axios: МАГАТЭ вывезет ядерные материалы с секретного объекта в Сирии

МАГАТЭ вывезет ядерные материалы с объекта в Сирии Фото: David Canales/Keystone Press Agency/Global Look Press

США договорились с Сирией и Израилем о вывозе ядерных материалов с секретного сирийского объекта силами Международного агентства по атомной энергии. Об этом сообщает Axios.

По данным издания, на объекте, связанном с прежней ядерной программой Сирии, хранятся ядерные материалы, в том числе урановый концентрат. Израиль ранее требовал вывезти их и грозил нанести удар.

Договоренности Вашингтона с Дамаском позволили снизить риск эскалации между Израилем и Сирией с возможным вовлечением Турции. Портал отмечает, что вывоз материалов сотрудниками МАГАТЭ планируется завершить до конца года.

Ранее KP.RU сообщал, что военные США уничтожат иранский объект внутри горы Коланг, где якобы хранятся ядерные центрифуги. По словам президента Дональда Трампа это произойдет в том случае, если Вашингтон не достигнет сделки с Тегераном по ядерной программе.