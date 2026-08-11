На директора военной разведки Ливии совершили покушение: подробности гибели Фаузи аль-Мансури

В результате покушения погиб директор военной разведки Ливии Фото: REUTERS.

Глава военной разведки Ливии Фаузи аль-Мансури погиб в результате покушения. Об этом сообщает ливийский портал Al Marsad.

По имеющейся информации, в районе дома аль-Мансури в Бенгази была произведена успешная попытка его ликвидации с применением взрывных устройств. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Кроме этого, известно, что автомобиль генерала был взорван в Бенгази в районе мечети Аиши.

Также NOC проинформировала, что очередной объект нефтяной инфраструктуры в стране был атакован беспилотником. В компании предупредили, что при продолжении ударов работа НПЗ может быть приостановлена.

Тем временем продолжается война США против Ирана. Как заявили в КСИР, с момента истечения режима перемирия между Тегераном и Вашингтоном Иран нанес удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке. В результате погибли более 200 военнослужащих США.