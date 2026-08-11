Россия продолжит добиваться реакции международных организаций на атаки Киева Фото: REUTERS.

Международные организации игнорируют действия Киева, однако Москва продолжит попытки привлечь их внимание к происходящему. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Дипломат отметил, что российская сторона не ожидает быстрых изменений, но считает важным демонстрировать открытость международным представителям.

"Главное - найти тех людей, которые действительно открыты, не являются полностью заангажированными, полностью забронзовевшими пропагандистами, заточенными исключительно под поиск какого-то негатива в адрес России", - сказал Мирошник для ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад всячески поощряет удары киевского режима по детям, в том числе поставками вооружений. По ее словам, Россия ничего не забывает и продолжает указывать на военные преступления Киева.