Стало известно, с кем сборная России по футболу сыграет товарищеский матч

Сборная Ирана по футболу встретится в товарищеском матче с Россией Фото: REUTERS.

Национальная команда Ирана планирует провести осенью товарищеские матчи с несколькими сборными, включая Россию. Об этом заявил президент Иранской федерации футбола Мехди Тадж.

«Национальной сборной также предстоит сыграть с российской сборной», — передает его слова местная гостелерадиокомпания.

При этом Тадж добавил, что соперниками станут также две европейские и одна азиатская команда — все из числа участников чемпионата мира. По словам Таджа, каждая из встреч запланирована в течение ближайших трех месяцев.

Накануне в гостевом матче 3-го тура РПЛ «Краснодар» одержал победу над «Спартаком» со счетом 2:1. Эта победа вывела «Краснодар» на первое место в турнирной таблице с 9 очками. «КП-спорт» подробно разобрал прошедший матч.