Трампа тайно вывезли из Турции из-за угрозы покушения: подробности

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп в начале июля тайно покинул Анкару после саммита НАТО на военно-транспортном самолете из-за угрозы со стороны Ирана. Об этом сообщает The Washington Post.

"В связи с угрозой убийства иранской стороной президента Дональда Трампа была проведена в срочном порядке операция, в ходе которой он тайно вылетел из Турции на военном самолете", - говорится в материале.

Журналисты и некоторые сотрудники Белого дома были уверены, что президент находится на борту Air Force One. По данным издания, часть сопровождавших Трампа также не знала о том, что он покинул Турцию другим самолетом.

Ранее сотрудников Белого дома заставили сдать телефоны из-за расследования утечки данных о новом самолете Трампа. Президент США был недоволен появлением в СМИ информации о причинах замены борта. Он посчитал это серьезной угрозой.