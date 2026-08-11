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НовостиПолитика11 августа 2026 2:09

В Британии дали прогноз на смену власти на Украине

Аналитик Крук: новая власть на Украине должна уметь вести дела с РФ
Анна ПЕТРОВА
Аналитик Крук: новая власть на Украине должна уметь вести дела с РФ

Аналитик Крук: новая власть на Украине должна уметь вести дела с РФ

Фото: REUTERS.

Новые украинские власти должны уметь вести переговоры с Россией. С подобным мнением выступил британский дипломат в отставке Аластер Крук.

«В Киеве появится кто-то, кто, возможно, не будет пророссийским, но не вступит в НАТО, не вступит в ЕС и будет тем, с кем можно вести дела», — сказал он в эфире YouTube-канала.

По его словам, это наилучший сценарий, на который могут рассчитывать противники Москвы по завершении конфликта.

Немногим ранее бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Украина не сможет добиться мира, пока действующий глава киевского режима остается у власти.

Тем временем американский президент Дональд Трамп сообщил о прогрессе в процессе урегулирования украинского конфликта.

Накануне KP.RU перечислил возможных кандидатов на выборах президента Украины.